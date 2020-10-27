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Tümer Metin maç sonu patladı: Kız arkadaşıyla sorunu var diye...

Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 yenerken Tümer Metin maç sonrasında sert eleştirilerde bulundu. Tümer Metin, özellikle iki ismi yerden yere vurdu.

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Beşiktaş, Denizlispor'a Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında konuk oldu. Siyah beyazlı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı. Uzun yıllardır siyah beyazlı ekipte forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Atiba performansıyla damga vurdu.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı; "Kulübede 2 tane 10 numara oturuyor. Birisi Adem Ljajic, birisi Oğuzhan Özyakup. Birinin kız arkadaşı ile sorunu var diye 1,5 senedir ortada yok, birinin. Neyse konuşturmayın ne olur. Ötekinin mazisinde 3-5 tane iyi maç var diye bekliyoruz senelerdir. Böyle olmaz.

''Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta''
Sergen Yalçın da arkadaşım dostum ama işimi yapıyorum, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara da daha girmiyorum henüz. Beşiktaş'ın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Hepsi dostumuz da gördüğümü söylemek zorundayım. Bir bölüm oyuncu var, nasıl oyuncu diye soruyorsun, iyi insan diyorlar. 12 yıldır oynayanlar var, sırf iyi insan diye. Patlar mı diye beklediklerimiz de asla patlamayacaklar.

''Senelerdir 1 tane adam''
Yıllardır bu takımda işini yapan 1 tane adam var 1 tane! Senelerdir 1 tane adam. Galibiyetten sonra konuşuyorum. İlk hafta Trabzon maçından sonra da konuştum. 2 tane oyuncu gelmiş masal anlatıyorlar çok güzel galibiyet diye. Neresi güzel galibiyet. Hepi topu Denizli'den alınmış 3 puan. Bir de şu var Denizli tarafı da veryansında yani, pozisyonlara ayrıca bakacağız.

''Bu görüntüyü vermeyeceksin''
Her ne olursa olsun, 3-0'a kadar Denizli'nin ne oynadığını bilmiyoruz. Nasıl gol atacak diye düşünüyorken, 1 kişi eksik kalmış olabilirsin ama tecrüben, kağıt üzerindeki kaliten, mazin, büyüklüğün buralarda ortaya çıkacak. Hocanla, sahandaki oyuncunla oyunu tutacaksın. Haydi 1 tane yedin, 2'yi yemeyecek ve bu görüntüyü vermeyeceksin. VAR'dan penaltıyı verse ki bana göre penaltı, kalan süre daha fazla. Daha da zorlanacağın bir bölüm.''

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