Serkan Çağrı kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Serkan Çağrı bugün Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına katılıyor. Serkan Çağrı klarnet virtüözü olan Serkan Çağrı aynı zamanda akademisyendir. Peki Serkan Çağrı kimdir, kaç yaşında? Serkan Çağrı eşi Ebru Çağrı kimdir?

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Ünlü klarnet sanatçısın Serkan Çağrı hayatı ile merak konusu oldu. Aynı zamanda akademiyen olan Serkan Çağrı, 44 yaşında ve aslen Edirne Keşanlı. Ebru Çağrı ile evli olan Serkan Çağrı'nın Nefes ve Eser adında iki çocuğu var. İşte Serkan Çağrı hayatı, merak edilenler...

Serkan Çağrı kimdir: Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976 Edirne Keşan doğumlu, Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir.

Albümleri

Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar’ın yazıp sahnelediği “Düş ve Klarnet” adlı oyunun müziklerini yaptı.