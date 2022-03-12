İstanbul'da yüzlerce vatandaş otobüs duraklarında mahsur kaldı

Mike Pompeo ve Brian Hook için ayda 2 milyon dolar harcanıyor

Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Abdullah Avcı bu kez iddialı konuştu: Tarihin en erken şampiyonluğu

İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle ilgili açıklama

Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti

2 milyon 597 bin Ukraynalı ülkesini terk etti

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu

Kasımpaşa, 10 kişi kalan Rizespor'a acımadı!

Sinan Yılmaz evli mi eşi ve çocuğu var mı? Sinan Yılmaz ailesi

AK Parti Ankara İl Başkanı: Mansur Yavaş 11 bin kişiyi işe aldı