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AK Parti Ankara İl Başkanı: Mansur Yavaş 11 bin kişiyi işe aldı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Millethabertv’de şok açıklamalarda bulundu. Göreve gelmeden önce rozetsiz başkan olma sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşmasını yaptığını belirtti.

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 4 Nisan 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 11 bin kişiyi işe aldığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu kadar kısa süre içerisinde 11 bin kişiyi işe almasının rekor olduğunu belirten Özcan “ Cumhuriyet tarihinde böyle bir kadrolaşma yok” dedi. CHP ve İYİ Parti teşkilatlarından gelen referansla işe alım yapıldığını belirterek “ bu kadar işçinin yıllık maliyeti bir katrilyondur. Bu kadar kişiyi alarak partizanlık yaparsanız bir metre metro yapamazsınız. Ankara’ya bir çivi çakamazsınız . Bir tek kreş bile yapamazsınız. Varsa yoksa algı yaparsınız” diye konuştu.

İki rozet birden taktı
Yavaş’ın ben büyük proje yapmayacağım ama Ankara’yı rozetsiz yöneteceğim dediğini belirten Özcan Mansur Bey bu uygulamasıyla yakasına iki rozet birden taktığını belirterek bu rozetler iyi parti ve CHP rozetidir” diye konuştu.

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