Niyazi Koyuncu eşi kimdir Hamra Koyuncu kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de 2005 yılında vefat eden Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu olacak. Abisinin yolundan giden Niyazi Koyuncu 36 yaşında aslen Artvin doğumlu. Hamra Koyuncu ile evli olan Niyazi Koyuncu çok yakında baba olacak. Peki kimdir Niyazi Koyuncu, eşi Hamra Koyuncu ne iş yapıyor?

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Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri Karadeniz'in sevilen sesi, Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazı Koyuncu olacak. 2005 yılında vefat eden Kazım Koyuncu 'nun tek kardeşi olan Niyazi Koyuncu 36 yaşında aslen Artvinli. Hamra Koyuncu ile evli olan Niyazi Koyuncu çok yakında baba olacak. Peki kimdir Niyazi Koyuncu eşi Hamra Koyuncu kaç yaşında ne iş yapıyor?

Niyazi Koyuncu kimdir: Niyazi Koyuncu, 20 Nisan 1984, Hopa, Artvin'de dünyaya geld.2005 yılında vefat eden Kâzım Koyuncu'nun kardeşidir.

Niyazi Koyuncu'nun eşi Hamra Koyuncu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. 10 yıldır birlikte olan çift yakın zamanda bebeklerine kavuşacak. Hamra Koyuncu'nun dövme sanatçısı olduğu biliniyor.

İlk öğrenimine Sugören köy okulunda başladı. Lise eğitimini Hopa Lisesi'nde gördü. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi; fakat eğitimini tamamlamadı. Daha sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitmiştir.Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başladı ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.

Grubuyla İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu, kısa bir süre sonra grubun dağılmasıyla müzik hayatına tek başına devam etmiştir. İlk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkarmıştır.