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Ekrem İmamoğlu saat vererek uyardı! Yoğun kar 1-1.5 saat sonra tüm İstanbulu kaplayacak

Ekrem İmamoğlu saat vererek uyardı! Yoğun kar 1-1.5 saat sonra tüm İstanbulu kaplayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son dakika açıklamasında, "Şu an beklediğimiz yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul'a girmiş durumda. Karadeniz kıyısındaki mahalle ve köylerimizde kendisini göstermeye başladı. 1-1,5 saate İstanbul'un tamamına hakim olması bekleniyor. Gece yarısına kadar bu yoğunluğun devam edeceği görünüyor. Lütfen ciddiye alalım" dedi.

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İSTANBUL'da saat saat kar yağışı etkisini artırarak sürdürürken Aybar Fırtınası denilen soğuk ve yağışlı havanın yarın İstanbul'da etkisini yitirmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen 35 yılın en yoğun kar yağışı için son dakika flaş açıklamalar yaptı. İstanbul için saat veren İmamoğlu, vatandaşlardan özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi. İşte İmamoğlu'nun o son dakika açıklamaları...

Beklediğimiz kar yağışı İstanbul'a girmiş durumda
- Şu an beklediğimiz yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul'a girmiş durumda. Karadeniz kıyısındaki mahalle ve köylerimizde kendisini göstermeye başladı. 1-1,5 saate İstanbul'un tamamına hakim olması bekleniyor. Gece yarısına kadar bu yoğunluğun devam edeceği görünüyor.

- Lütfen ciddiye alalım. Anadolu yakasında 30-50 cm'ye kadar kar kalınlığı bekleniyor. Boğaz çevresinde ve özellikle güneye doğru olan kısımlarda da 15-30 santim olması bekleniyor. 

- Kar kalınlığı bugün itibariyle bazı yerlerde 50 cm'e kadar çıkabileceği yönünde tahminler var. Aynı zaman don ve buzlanma riskinin de şehrimizi bugün ve yarın tehdit edecek.

- Lütfen ama lütfen trafiğe çıkmayalım, lütfen toplu taşıma imkanlarımızı kullanmaya devam edin. Toplu taşıma hususunda bütün arkadaşlarım İETT, şehir hatları, metro olsun hizmetlerine devam edecekler.

- Vicdanen emin olun ki evsiz vatandaşlarımız bize emanet. Şu an 675 misafirimiz bize emanet. Sokak hayvanları bize emanet. 

30 yılın en soğuk gecesi yaşandı
Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde AKOM'da yaptığı açıklamada da "Bu gece sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Bir istasyonumuzda 2003'de -4 ölçülmüştü bu gece -4.4 ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Sibirya soğuğu diye tariflenen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de bir ölçümü diyebiliriz" dedi. 

İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

İstanbul'un yollarında doluluk oranı ise yüzde 13 seviyesinde olduğu görüldü. İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı kentin birçok noktası adeta beyaz örtüye büründü.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Harita uygulamasında trafiğin sabah saatlerinde yüzde 13 olarak kaydedildi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ara ara yoğunluk yaşandı.

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