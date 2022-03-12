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Erbakan Hoca CHP ile ittifakta bizim gibi geç kalmazdı Saadet Partisi'nden tartışma yaratacak sözler!

Erbakan Hoca CHP ile ittifakta bizim gibi geç kalmazdı Saadet Partisi'nden tartışma yaratacak sözler!

CHP ve Saadet Partisi'nin ittifak yapması tartışmaları için Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya'dan tartışma yaratacak sözler geldi. CHP ile Milli Görüş'ün 74 ittifakını hatırlatarak Kaya, Necmettin Erbakan'ın da hayatta olsa CHP ile ittifak kuracağını söyledi.

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, ‘’Bugün Erbakan Hocamız hayatta olsaydı CHP ile ittifak ya da seçim iş birliği konusunda bizim kadar geç kalmazdı’’ dedi.

Youtube üzerinden yayınlanan Fatih Atik'in sunduğu Ankara Masası programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, şunları söyledi:

CHP ile Milli Görüş hareketi tarihte ilk kez iş birliği yapmıyor. 1974'de Milli Selamet Partisi, CHP ile koalisyon kurdu. Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli bir konuda birlikte karar aldı.

Sağ sol ayrışması döneminde Milli Görüş hareketi ile CHP ülkeyi yönetti. CHP'ye yöneltilen en büyük eleştiri nedir? Tek parti dönemindeki uygulamaları ve bunun neticesinde dindar kesimlerin gördüğü zararlar.

1973-74'te Erbakan Hoca CHP'nin tek parti dönemindeki uygulamalarını bilmiyor muydu? Şimdi bize yönelik, ‘CHP ile birlikte olup Erbakan Hocanın kemiklerini sızlatıyorsunuz' diyenleri insafa davet ediyorum.”

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