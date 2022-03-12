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Zelenskiy'den NATO ve batıya suçlama Görüşme için yeni teklif!

Zelenskiy'den NATO ve batıya suçlama Görüşme için yeni teklif!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rus askerlerinin işgal harekatı için son durumla ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy Rus kuvvetlerinin Kiev'e 25 kilometre uzakta olduğunu belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "NATO içerisinde bizi üyeliğe kabul etmekle ilgili bir fikir birliği göremiyorum. Batı barış müzakeresine yeterince dahil olmadı" açıklamasında bulundu.

Zelenski, "Savaş nedeniyle Ukrayna'nın bazı küçük şehirleri haritadan silindi" dedi. Zelenski, "Rus ordusu son yılların en büyük kaybını yaşıyor" ifadelerini kullandı

Zelenskiy'nin İsrail Başbakanı'na Rusya ile Kudüs'te görüşme düzenlemesi teklifinde bulunduğu belirtildi.

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