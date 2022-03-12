Zelenskiy'den NATO ve batıya suçlama Görüşme için yeni teklif!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SİHA iddiası: Erdoğan'dan önce destekledim Her şey SİHA değil

5 bin ton ayçiçek yağı taşıyan gemi şu an Karadeniz'de Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu

Putin çok hasta en yakınındakiler Putin'e darbe yapacak! Putin'in yerine kim gelecek?