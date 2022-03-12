Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o eleştirilerini sayfasından paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus sanatının ve edebiyatına yönelik yasaklamalara ilişkin eleştirisi, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği tarafından Rusça altyazıyla paylaşıldı.
Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı devletlerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırımları eleştirdi.
"Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez” diyen Erdoğan'ın konuşması, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türkçe altyazıyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) dün Antalya'da başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başta ABD ve AB üyesi ülkelerin Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına yönelik aldığı yaptırım kararlarını eleştiren Erdoğan, "Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın söz konusu eleştirisi, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği tarafından Rusça altyazıyla paylaşıldı.