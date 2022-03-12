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DÜNYA

Türk Şehitliği'nde bulunan anıtı Husiler yıktı! Osmanlı'nın varlığını sembolize ediyordu

İRAN destekli Husiler, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitliği'ndeki anıtı yıktı.

Yemen'in başkenti Sana'da kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husiler, Türk Şehitliği'ndeki anıtı iş makinesiyle yıkmaya başladı. Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu bölgede yer alan anıtın yıkıldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Anıtın neden hedef alındığı net olarak bilinmiyor. Türk Şehitliği, yenileme çalışmalarının ardından 2011 yılında açılmıştı. Şehitlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin mezarları bulunuyor.

Anıt ise Osmanlı'nın Yemen'de yaklaşık 4 asır devam eden varlığını sembolize ediyordu. İran destekli Husiler, 2014 yılının Eylül ayından beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015 yılının Mart ayından bu yana Husilere karşı çatışmalarda Yemen hükümetine destek veriyor.

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