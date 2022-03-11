Cem Yılmaz sahnede Muharrem Sarıkaya'nın dayak skandalını taklit etti! 'Bir zamanlar çok tutmuştu'

‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ programında sahneye çıkan Cem Yılmaz, İHA kameramanına canlı yayında tokat atan Muharrem Sarıkaya’ya olay bir göndermede bulundu. Sonra da "Bir zamanyar böyle bir şey vardı, çok tutmuştu, devamı da çekilmişti" dedi.

‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ programında sahneye çıkan Cem Yılmaz, İHA kameramanına canlı yayında tokat atan Muharrem Sarıkaya’ya olay bir göndermede bulundu.

Cem Yılmaz, sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışanı vuruyormuş gibi yaparak kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya’ya gönderme yaptı.

Sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışana vuruyormuş gibi yapan Cem Yılmaz, “Öyle bir şey vardı çok tutmuştu” dedi.

Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayında ne olmuştu?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı Ahmet Demir görevi olmamasına rağmen yardımcı olmaya çalışarak ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı.

Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Gündeme bomba gibi düşen video sonrası tepkilerin yağdığı Sarıkaya görevinden istifa etmişti. Ahmet Demir'e 50 bin lira vererek uzlaşma yoluna giden Sarıkaya şimdilerde HaberTürk’teki yazılarına devam ediyor.