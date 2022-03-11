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DÜNYA

Mültecilerle ilgili soru sonrası Kamala Harris'in kahkahası şoke etti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Polonya'da düzenlenen basın toplantısında Ukraynalı mültecilerle ilgili soru sonrası kahkaha atması tüm dünyayı şoke etti.

Doğu Avrupa’ya üç günlük bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Yardımcı Kamala Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu.

Muhabirler Kamala Harris’e dönüp mülteci kriziyle ilgili soru yönelttiğinde ise olanlar oldu ve Harris soruya cevap vermeden önce kahkaha attı.

“Yardıma ihtiyacı olan bir dost gerçek bir dosttur” diyerek kahkahalarla Polonyalı lidere dönen Harris; soruyu onun cevaplamasını sağladı.

Neredeyse tüm dünya televizyonlarında canlı olarak yayınlanan basın toplantısındaki bu anlar soğuk duş etkisi yarattı. Ekranları başında kalakalan insanlar tepkilerini sosyal medyadan yazmaya başladı ve Kamala Harris çok büyük bir tepki topladı.

Harris’e sadece sıradan dünya vatandaşlarından değil, siyasetçilerden de tepki yağdı. Ukraynalı lider Zelenski’nin önceki Basın Sözcüsü Iuliia Mendel sonradan sildiği bir tweet atarak ‘Kamala Harris’in’ bir sonraki başkan olması bir trajedi olur’ dedi. 

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