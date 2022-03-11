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Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'in partisinden neden korkuyor?

CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da... Kimlerle görüştüğüne bakılırsa yeni dönem dostlarının kim olduğu da görülür.

Ankara’daki liderler masasına HDP’yi dahil etmeyeceksiniz ama Diyarbakır’daki masada HDP olacak, e pes vallahi! Yozgat'ta "Söz veriyorum söz. Kandil denilen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demesinler” demişti... Yüreğin yetiyorsa Diyarbakır’a gitmişken orada söyleseydin ya... Söz, o vakit size “İşte Kemal Kılıçdaroğlu!” diyecektim...

Ama siz Kandil'i yerle yeksan edeceğim deyip, Kandil'in partisiyle iş birliği yapıyorsunuz... Kemal Bey, Kandil ve Kandil’in partisi gücenmesin diye o evlatlarını HDP’den isteyen anne ve babalarını HDP önünde ziyaret etmekten kaçındı... Onları ayağına çağırıp birkaçıyla başka bir yerde biraraya geldi... Bu nemenem bir iştir, bu nasıl bir söz ve tarz bir siyasettir?

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