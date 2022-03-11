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Canlı yayında rezalet! Bahar Candan "Ayçiçek yağı 1000 lira olsun" dedi, Seyhan Soylu yağ ile yıkadı!

Ayçiçek yağı tartışmaları sürerken Youtube'da yayınlanan Al Sana Haber programında yeni bir rezalet yaşandı. Bahar Candan, ayçiçek yağının fiyatını az bularak "1000 lira olsun" dedi. Candan, üzerindeki kazağı çıkartarak yağ ile yıkandı. Candan'ın hareketleri sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Al Sana Haber programında ayçiçek yağıyla ilgili açıklama yapmasıyla gündemde. Canlı yayın sırasında kazağını üstünden çıkaran Bahar Candan üstüne bir şişe yağ döktü. Candan'ın harekete tepki çekti.

Candan açıklamasında "İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum” dedi.

Candan, "200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor” ifadelerini kullandı.

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