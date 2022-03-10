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Mustafa Sarıgül'den Cüneyt Çakır'a Turgut Özal'lı destek!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yayınladığı TikTok videosuyla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yollarını ayırdığı Cüneyt Çakır'a destek oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türk futbol tarihine geçecek bir karara imza atmış ve aralarında dünyanın en iyi 5 hakemi arasında gösterilen Cüneyt Çakır ile birlikte Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

TikTok'ta bir video yayınlayan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, elinde tuttuğu 'The Özal: Bir Davanın Öyküsü' kitabıyla MHK'nin Cüneyt Çakır kararına isyan etti.

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