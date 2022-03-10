BIST 2.057
DOLAR 14,75
EURO 16,42
ALTIN 938,10
MAGAZİN

Sadakatsiz 52. bölüm fragmanında olay sahne Derin Asya ve Volkan'ı çıplak yakaladı

KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 52. bölümünün fragmanı sosyal medyayı salladı. Derin, Asya'yı Volkan'ın gömleğini çıkarırken yakalayınca şoke oldu.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı sosyal medyada viral oldu. Asya ve Volkan'ı yarı çıplak yakalayan Derin'in donup kaldığı anlar defalarca paylaşıldı. 

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.



Sadakatsiz, 52. bölümüyle 16 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Yeni bölümde ise herkes şaşkına çeviren bir olay yaşanıyor. Asya, eski eşi Volkan'ı eve çağırarak yakın davranmaya başlıyor. Evin sıcak olduğunu söyleyen Asya, Volkan'ın gömleğini çıkarıyor.



O esnada eve gelen Derin ise Volkan ile Asya'yı görüyor. Yaşananların Asya'nın bir planı olup olmadığı ise yeni bölümün yayınlanmasıyla ortaya çıkacak.

Sadakatsiz'in son bölümünde ne olmuştu?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar. Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da özel halk otobüsleri ve dolmuşlar kontak kapatıyor! Mansur Yavaş'tan açıklama: ulaşım bedeli en az...
Ankara'da özel halk otobüsleri ve dolmuşlar kontak kapatıyor! Mansur Yavaş'tan açıklama: ulaşım bedeli en az...
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah Suresini neden okudu? Abdulkadir Selvi yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşirah Suresini neden okudu? Abdulkadir Selvi yazdı
Ayçiçek yağı stoklayan A101 ve BİM çalışanlarına Sinop Valisi fena ayar verdi! Twitter'da olay oldu
Ayçiçek yağı stoklayan A101 ve BİM çalışanlarına Sinop Valisi fena ayar verdi! Twitter'da olay oldu
Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı
Son Nefesime Kadar 4. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 86. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! Açık açık ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! Açık açık ifade etti
Cem Yılmaz fena taşladı: En İyi Kadın oyuncu Ahmet Hakan, ödülü veren Hazal Kaya
Cem Yılmaz fena taşladı: En İyi Kadın oyuncu Ahmet Hakan, ödülü veren Hazal Kaya
Kan donduran görüntü! Rus tankı Ukrayna'da sivillerin aracını bombaladı
Kan donduran görüntü! Rus tankı Ukrayna'da sivillerin aracını bombaladı