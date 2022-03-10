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Şanlıurfa'da Abdullah Yasir Binici ile Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan böyle öldürüldü

ŞANLIURFA'da 2 polisi şehit eden Mehmet Aslan bir dere yatağında öldürüldü. Mehmet Aslan teslim çağrısına ateşle karşılık verdi. Çatışma anı bir vatandaş tarafından çekildi.

Şanlıurfa’da dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden şahsın etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Haliliye ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilinin önünü kesmeye çalışan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile Polis Memuru Cemal Bozkurt’u (32) şehit eden Mehmet Aslan (40), olay sonrası yaya olarak kaçtı. Şahsı yakalamak için il genelinde çalışma yapan ekipler, bugün öğleden sonra Mardin Yolu güzergâhında şahsın eşkaline benzeyen birinin görüldüğü ihbarını aldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ile Jandarma Özel Harekat ekipleri, bölgede komandoların da desteğiyle arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Teslim ol çağrısına ateş ederek karşılık vermek istedi
Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı Mahallesi çevresinde operasyonlarını yoğunlaştıran ekipler, saldırganın kırsal mahalle içerisinden geçen bir deredeki sazlıkların arasında olduğunu tespit etti. 'Teslim ol' çağrısına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, polis ve jandarma ekiplerine ateş etmek isterken vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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