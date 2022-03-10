Moda Sahnesi'nin elektrikleri kesildi! Perde karardı: 3 bin TL gelen elektrik faturası bakın ne kadar geldi

Moda Sahnesi'nin Ocak ayı elektrik faturası 20 bin, Şubat ayı faturası ise 19 bin TL geldi. Faturayı ödeyemeyen Moda Sahnesi bugün karanlığa gömüldü. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine sahnenin elektriği açıldı.

2020 Ocak ayında fatura bedeli 3 bin lira, aralık ayında fatura bedeli 7 bin lira gelen moda sahnesine bu sene ocak ayında gelen fatura bedeli 20 bin lira oldu. Şubat ayı faturası ise 19 bin 200 lira geldi. Faturaları ödeyebilecek bütçeleri olmadığını açıklayan Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, ''Gelen faturanın iki yılda tam 7 kat artmasından bahsediyoruz. Bunu ödeyecek bir bütçemiz yok. Tiyatronun böyle bir geliri yok ve bu sadece ocak ayı için değil bundan sonra her ay ödenecek bir bedel. Birincisi biz bunu ödemiyoruz ikincisi de ödeyemiyoruz böyle bir bütçemiz yok. Hiçbir enerji firmasını beslemek için tiyatro yapmıyoruz. Kazancımızı onlar için elde etmiyoruz. Dolayısıyla bu fahiş bedellerin herkes adına geri çekilmesini talep ediyoruz'' dedi.



Ocak ayı faturasını geçen ay ödeyemedikleri için ihtar çekildiğini ve bugün saat 10.30 civarı elektriklerini kestiklerini söyleyen Aydoğan, ''Bu durumda yapılacak birkaç olası yol var. Öncelikle biz devam edeceğiz. Gösterilerimizi sürdürebilmek için ya seyircilerimizden ışıldaklarını getirmelerini isteyeceğiz ya mührü söküp kaçak elektrik bağlayacağız yada jeneratör kullanacağız. Onların kanunlarını, koşullarını kabul etmeyeceğiz. Faaliyetlerimizi kesmeyi düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.



"Devlet neden vatandaşına değil de şirkete çalışıyor"

"Bu sadece tiyatroya değil tüm Türkiye halkına verilen bir değersizlik, bu zamlar herkese, hepimizin evine geldi" diyen Aydoğan, tepki vermekte çok gecikildiğini belirterek ''Bu zamlar karşılanabilir değil, bunu neden kabul ettiğimizi anlamıyorum. Vatandaş olarak bu durumu sonuna kadar kabul etmeyeceğim. Devlet şirketler adına ben zam yaptım ve sende bunu kabul et ve öde diyemez. Elektrik zaten eskiden olduğu gibi kamulaştırılmalı. Neden araya şirketler girdi. Devlet neden vatandaşına değil de şirkete çalışıyor. Ben bu devlet anlayışında zaten bir tuhaflık olduğunu düşünüyorum. Biz devam edeceğiz ama onların koşullarıyla değil, kendi koşullarımızla'' diye konuştu. Elektriğin kesildiği anlar Moda Sahnesi twitter hesabından paylaşıldı.







"Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar"

Sosyal medya hesabından 'Bu akşam 20.30’da elektriğimizin kesilmesine ve tüm olumsuz hava koşullarına rağmen Yeni Bir Şarkı oyunumuzu oynuyoruz, ışıldaklarınızı ve fenerlerinizi alıp sıkı giyinin.' açıklamasını yapan Moda Sahnesi, 1,5 saat sonra "Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz. 19.30’da fuayedeki basın açıklamasından sonra 20.30’da oyunumuzu oynuyoruz." tweetini attı.