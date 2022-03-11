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Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na öyle bir soru sordu ki!

Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti, Kandil'i ve Kandil'in Partisi'ni üzmeyecek şeyler anlatıp, görüşmeler yaptı...

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu yerden yere vurdu... 28 Şubat İttifakı'yla ilgili sorusu tam bombaydı... Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinin Antalya'daki Rusya-Ukrayna zirvesini kundaklama girişimi ve dış bağlantılı siyasi bir operasyon olduğunu söyledi...

Kılıçdaroğlu ne cevap verdi... Garip bir gülücük emojisi oldu Kılıçdaroğlu'nun cevabı... Biz bu Diyarbakır gezisini daha çok konuşacak gibiyiz...

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