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DÜNYA

Ukrayna Melitopol Belediye Başkanı böyle kaçırıldı

Ukrayna, kuşatma altındaki Melitopol'ün Belediye Başkanı'nın Rus güçleri tarafından kaçırıldığını açıkladı. Zelenskiy, videolu mesajında "Demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.

Ukrayna'da, Rus askerleri belediye başkanını kaçırdı.
Rusya’nın Ukrayna saldırıları 17 gündür devam ediyor. Bölgede çatışmaların aksine akıl almaz olaylar da yaşanıyor. Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğruladı.

Öte yandan, kaçırılma olayıyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaşanılan bu hadisenin tüm uluslararası normlara aykırı olduğunu ifade etti.

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