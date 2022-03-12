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DÜNYA

Bayraktar SİHA Rusya'nın Yıkım Konvoyu vuruldu! Tanklar imha edildi Rus askerleri kaçtı

RUSYA'nın 65 kilometrelik yıkım konvoyu Kiev'e saldırı pozisyonu alırken, Ukrayna birlikleri Rus konvoyunu vurmaya başladı. Ortaya çıkan görüntüler medyaya servis edildi.

Kiev'e saldırı için yeni pozisyon alan Rus Yıkım Konvoyu'nun uzun bekleyişi Kiev’e savunma için hazırlanma fırsatı verdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehri adeta bir “kaleye” dönüştürdüklerini söyledi. Savunma birlikleri yollara hendekler kazdı, barikatlar kurdu. Kentteki hemen tüm binalar Ukrayna askeri için siper görevi görüyor. 

Rus yıkım konvoyuna şok baskınlarla büyük darbe!
Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor. Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti. İki kentte de gece boyunca gökyüzü, Rusya tarafından atılan bombalarla aydınlandı.

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