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Kulaklarımız kanadı! Tuğba Özay Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını söyledi fena rezil oldu

Ünlü manken ve oyuncu Tuğba Özay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Bursa'daki bir mekanda sahne aldı. Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını okuyan Özay'ın performansı beğenilmedi.

Geçtiğimiz sene Antalya'da çıkan orman yangınında çiftliği zarar gören Tuğba Özay, zor günleri geride bıraktı. Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapmaya başlayan Özay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Bursa'daki bir mekanda sahne aldı. Sahneye pembe cesur bacak dekolteli bir elbiseyle çıkan Özay, kombininin yanı sıra performansıyla da çok konuşuldu.

Ünlü isim, sahnede canlı performans olarak Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' parçasını seslendirdi. Tuğba Özay'ın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de peşinden geldi. Özay'ın sesini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları "Kulaklarımız kanadı" yorumunu yaptı. 

"Biz yine de sil baştan yazarız hayatı"
Hakkındaki eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğba Özay, "10 saniyelik bir videoya bu kadar anlam yüklemek! Stüdyoda seslendirilen bir şarkıyı akustiği olmayan bir salon ortamıyla bir tutmaya çalışmak... Dilediğinizi yazabilirsiniz... Biz yine de sil baştan yazarız hayatı" dedi.

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