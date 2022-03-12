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Bakan Muş duyurdu: Bir TIR’da 1 ton 18 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakan Muş duyurdu: Bir TIR’da 1 ton 18 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR’da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bir TIR’da uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun yakaladığını açıkladı.

Bakan Muş, “Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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