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Türkiye 12 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 12 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 318 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 235 bin 452'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Mart 2022 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 846 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 42 bin 751 oldu.

2. doz aşılama oranı yüzde 85,22 oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,01 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,22 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.

Dünkü vaka sayısı 25 bini geçmişti
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybederken 25 bin 401 de yeni vaka tespit edilmişti.

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