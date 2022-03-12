Kasımpaşa, 10 kişi kalan Rizespor'a acımadı!
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mabil, 72. dakikada Umut Bozok ve 14. dakikada Mamadou Fall kaydetti. Konuk ekip Çaykur Rizespor'un tek golü ise 65. dakikada Selim Ay'dan geldi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken Çaykur Rizespor, 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Çaykur Rizespor sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa da deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.
Rizespor mücadeleyi 10 kişi tamamladı
Karşılaşmanın 86. dakikasında Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kasımpaşa: 3 - Çaykur Rizespor: 1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat (Dk. 90+4 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 87 Aabid), Fall (Dk. 90+4 Ahmet Engin), Hajradinovic, Mabil (Dk. 61 Umut Bozok), Muleka
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Phiri, Gedson Fernandes (Dk. 80 Sabo), Boyd, Boldrin (Dk. 77 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 57 Yusuf Sarı), Cisse (Dk. 77 Pohjanpalo)
Goller: Dk. 27 Mabil, Dk. 71 Umut Bozok, Dk. 74 Fall (Kasımpaşa), Dk. 65 Selim Ay (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Baiano (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 88 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)