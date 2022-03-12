Sinan Yılmaz evli mi eşi ve çocuğu var mı? Sinan Yılmaz ailesi

Kolbastı şarkısı ile bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Yılmaz bugün Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. 44 yaşındaki Sinan Yılmaz aslen Trabzonlu. Sinan Yılmaz evli mi, çocuğu var mı sorusu ise en çok merak edilen konulardan. Peki kimdir Sinan Yılmaz, evli mi, eşi var mı?

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Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Karadenizli şarkıcı Sinan Yılmaz merak konusu oldu. Peki Sinan Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir? İşte Sian Yılmaz'ın hakkında merak edilenler...

1978 Yılında Trabzon’ un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı’na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya’ ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz’ ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya’ da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında "Sevgi Dünyası" isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini,1996 yılında "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır. Daha sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı "Sende Kaldı" adlı albümle kariyerine devam etmişir.

Bu albümünde bulunan "Kolbastı" parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamıştır.

Sinan Yılmaz evli mi:

Ünlü şarkıcının evli olup olmadığına ilişkin bilgiler internet mecralarında bulunmuyor. Öte yandan kişisel sosyal medya hesaplarında da evlilik hayatına ilişkin fotoğraflar yer almıyor. Bu nedenle evli olmadığı düşünülüyor.



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