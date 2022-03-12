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İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu

İstanbul'da yoğun kar yağışı sürerken Vali Ali Yerlikaya, beklenen gök gürültülü yoğun kar yağışının İstanbul'a çok yaklaştığını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini açıkladı.

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Günlerdir İstanbul'u esir alan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Vatandaşların mağdur olmaması için birtakım tedbirler alınırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni uyarıda bulundu.

"Bir an önce eve dönmelerini rica ediyorum"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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