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Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti

Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız aştı.

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Süper Lig'in 29. haftasında ldier Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Akyazı'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 4-2'lik skorla kazanmayı başardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anthony Nwakaeme, 37 ve 53. dakikalarda Abdülkadir Ömür ve 49. dakikada Djaniny kaydetti. Konuk ekip Göztepe'nin golleri ise 31. dakikada Halil Akbunar ve 43. dakikada Soner Aydoğdu'dang geldi.

Trabzonspor 70 puana yükseldi
Alınan bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde puanını 70'e çıkardı. Bordo-mavililer ayrıca ligdeki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

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