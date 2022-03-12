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Mike Pompeo ve Brian Hook için ayda 2 milyon dolar harcanıyor

Mike Pompeo ve Brian Hook için ayda 2 milyon dolar harcanıyor

ABD'nin İran tehdidine karşı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolardan fazla harcadığı ortaya çıktı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye raporunda, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook hakkında dikkat çeken bir bilgi yer aldı.

ABD'ye güvenlik maliyetleri 2 milyondan fazla
Raporda ikiliye İran'dan "ciddi tehdit" nedeniyle 24 saat koruma sağlandığı ve bunun maliyetinin 2 milyon doları geçtiğini bildirdi.

Toplam 13,1 milyon harcandı
Pompeo ve Hook'un güvenliği için Ağustos 2021 ve Şubat 2022 arasında 13,1 milyon dolar harcandığı belirtilen raporda, eski Başkan Donald Trump döneminde İran'a "maksimum baskı" politikası uygulayan ikiliye yönelik tehditlerin sürekli olduğuna ve özellikle görevden ayrıldıktan sonra yoğunlaşabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, eski dışişleri bakanlarına prosedür gereği görevden ayıldıktan sonra 180 gün koruma sağlandığı ancak Pompeo ve Hook'un koruma sürelerinin ciddi tehditler yüzünden sürekli uzatıldığı belirtildi.

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