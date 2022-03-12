Abdullah Avcı bu kez iddialı konuştu: Tarihin en erken şampiyonluğu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

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Abdullah Avcı Göztepe'nin Trabzonspor'a 4-2 yenildiği karşılaşma sonrası iddialı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı şöyle konuştu;

Taraftara yine teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar. Göztepe’nin analizini yaptığımda en fazla direkt oynayan en iyi kanat ortaları yapan takımdı. Baktığınızda da ilk yarıda kenardan gelen ortalarda sıkıntı yaşadık. Bizim gibi takımların hızlı hareket etmememiz gereken yerlerde hızlı oynayıp top kayıpları yapınca oyun geçişe dönüyor. İlk yarı 2-2 içeri girerdik. Takım savunmasında az pozisyon verdiğimiz ancak Ahmetcan’ın çizgiden çıkardığı bizim girdiklerimiz var.

Oyunun aksiyonu olduğu gelgitin olduğu. Bizim çok alışık olmadığımız bir oyundu. İkinci yarıda orta alanda tepkili bir oyuncu Dorukhan buna çok doğru cevap verdi, Djaniny çok hareketli gezen bir oyuncu o doğru cevap verdi, Yusuf hem hücumda hem defans koşularına karşılık vermesi önemli. Önde özel oyuncular var. Visca hem savunma yapıyor hem asist yapıyor çok önemli. 9 maçımız kaldı. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum ama her hafta maç kazanmak için teknik akıl mücadele ve alın teriyle soyunma odasına kendimizi iyi hissederek giriyoruz.

Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz

Göztepe’de iyi bir takım onlara başarılar diliyorum. Çok güzel bir sene. Bütün kupalara talibiz. Daha şampiyon olmadık. Şampiyon olmadan bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Tek mağlubiyetimiz var. Yarın sabah çalışacağız ertesi gün dinleneceğiz. Özel bir senede özel işler yapılıyor.