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İstanbul'da fotokopi çektirirken bir anda oldu! Gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da fotokopi çektiren Nijeryalı kadın, bebek arabasına bıraktığı içinde 5 bin TL’ye yakın para, pasaport, oturma izni bulunan çantasını bulamayınca gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgilere göre, Nijerya vatandaşı Rita Ritannanna, Yenikent Mahallesi 1880 Sokak’ta yürürken yanına yaklaşan bir dilenci kendisinden para istedi.  Bu sırada cep telefonunu düşürüp yerden alan Ritannana yoluna devam etti.  Çocuğunun da içinde  olduğu bebek arabasındaki çantadan bir miktar para alan  Ritannanna daha sonra,   fotokopi çektirmek için bir uluslararası para transferi yapılan merkeze  girdi.

Burada  tekrar baktığı bebek arabasında içinde 5 bin TL  ile kendisi, eşi ve çocuğunun pasaportu ile oturma izin kağıtları bulunan çantasını bulamadı.  Çantasını çocuğunun  yanında bebek arabasına bıraktığını belirten kadın, bir anda çantasının çalındığını belirterek  gözyaşlarına boğuldu.


Esnaf bir miktar para verdi
Çevredekilerin gelmesiyle durum hemen polise haber verildi. . ‘Gasp’ ihbarı üzerine sevk edilen ekipler kadının ifadesine başvurdu. Kadın dilenciden şüphelendiğini belirtti. Polis, kadının çantasını çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanabilmesi için çalışma başlattı. Rita Ritannanna'nın ağladığını parasız kaldığını gören çevredeki bir esnaf ona bir miktar para verdi.

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