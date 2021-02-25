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Giresunspor şampiyonluğa inanıyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, sezon başında hedefledikleri Spor Toto Süper Lig'e çok yaklaştıklarını belirterek, her maçın şampiyonluk havası içinde geçeceğini söyledi.

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Keleş, yaptığı açıklamada, Adanaspor karşısında alınan galibiyet ile seriyi 12 maça çıkardıklarını ifade ederek, “Elde ettiğimiz bu başarıları sürdürmek, serimizi devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı hırs ve disiplin ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyuncularım sahada çok iyi performans gösterdiler. Oyundan kopmayarak oyunun başından sonuna kadar aynı disiplinle mücadele ettiler. Gösterdikleri bu özverili mücadelelerinden dolayı her birini ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

Bundan sonra oynayacakları her maçın şampiyonluk değerinde olacağını kaydeden Keleş, ligde liderliğini koruyup, seri galibiyetlere bir yenisini daha eklemek istediklerini belirtti.

Keleş, hafta sonu oynanacak olan Altay maçıyla ilgili de, “Hırslı ve mücadeleci oyun anlayışından taviz vermeden Altay ile oynayacağız. Biz rakiplerimizle oynayacağımız maçlara asla kolay maç zor maç diye bakmıyoruz. Sahaya çıkamadan önce de sahadayken de kazanmayı ve kazanmak için oynamayı düşünüyoruz. Şimdi oynayacağımız Altay maçı var. Hazırlıklarımıza başladık. Buradan da 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesinde bulundu.

Adanaspor maçı sonrasında takımı havaalanında meşaleler ile karşılayan taraftarlara da teşekkür eden Keleş, şunları söyledi:

“Taraftarımız her karşılaşma sonrasında bize ayrı bir heyecan yaşatıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onların desteğini hissetmek, görmek bunlar tarifi zor duygular. Giresunspor’un çok büyük bir taraftarı var takımına sahip çıkan, destek olan ve asla onu yalnız bırakmayan büyük bir ailesi var biz bunu görüyor ve o ilenin bir parçası olduğumuzu bilerek var gücümüzle mücadele ediyoruz. Her şey yarım asırlık bu hasreti dindirmek için. Bunu hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum.”

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