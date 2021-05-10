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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 9 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken; İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'den Kudüs'e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada; Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş; roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.

Kudüs'ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirilmiş; Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada; İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

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