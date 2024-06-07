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İsrail'e destek Joe Biden'a en az 500 bin oy kaybettirdi

İsrail'e destek Joe Biden'a en az 500 bin oy kaybettirdi

ABD yönetiminin, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına verdiği desteğin, ön seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden'a, yarım milyondan fazla oy kaybettirdiği ileri sürüldü.

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İsrail'in Gazze'deki insanlık suçu saldırılarının en büyük destekçisi ABD yönetimi oldu. Bu siyasi durum yaklaşmakta olan ABD seçimlerine de etki ediyor.

Bu kapsamda 4 Haziran'daki New Jersey, Montana, Güney Dakota ve New Mexico eyaletleri ile Washington DC'de gerçekleştirilen ülkedeki son ön seçimler sonrası İsrail'e desteğin ABD Başkanı Joe Biden'a ne kadar oya mal olduğu ortaya çıktı.

Yarım milyondan fazla oy kaybı

The Hill'in haberine göre, ülkedeki son 4 eyalette yapılan seçimlerden sonra İsrail'e destek politikasından ötürü Biden'a karşı Demokrat Parti seçmenleri içinde başlayan "kararsız" oyu kullananların sayısı 500 bini geçti.

New Mexico'daki ön seçimlerde, Biden'a karşı "kararsız" oyu kullananlar sandıktan yüzde 10 çıkarken, New Jersey'de bu yüzde 9'u buldu.

Michigan'da 5 Mart'a yapılan ön seçimlerde, çoğu Arap kökenli 101 bin, Minnesota'da da 45 bin Demokrat seçmen, Biden'ı protesto için "kararsız" oyu vererek İsrail'e destek politikalarına tepki göstermişti.

Müslüman seçmenler belirleyici oluyor

ABD başkanlık seçimlerinde, bir eyalette birinci çıkan aday, rakiplerinin oy oranına bakılmaksızın o eyaletteki tüm delegeleri hanesine yazıyor.

Özellikle "salıncak eyalet" olarak bilinen, sandıktan çıkan oyların atbaşı gittiği eyaletlerde Müslüman seçmenlerin sayısı az olsa da seçim sonuçlarını belirlemede kilit rolü oynayabiliyor.

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