Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı

Galatasaray’ın 2 yıllığına yeniden anlaştığı Teknik Direktör Okan Buruk’un yeni sözleşmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Yıllık 20 milyon TL kazanan başarılı teknik adamın yeni maaşı 110 milyon TL oldu.

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Galatasaray ile üst üste 2 sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile sözleşme yeniledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan törene Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk’un yanı sıra bazı yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başarılı teknik adam, Galatasaray'la iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Maaşına 5.5 kat zam yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un yeni maaşı da belli oldu.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada 50 yaşındaki çalıştırıcıya yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

"2 yıllık sözleşme imzalanmıştır"

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir.