Jose Mourinho, dünyanın en çok kazanan 5. hocası oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kazanacağı 10 milyon 500 bin euro maaşla dünyanın en çok kazanan beşinci hocası olacak.

Abone ol

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya yılda 10 milyon 500 bin maaş vereceğini duyurdu.

Bu açıklama sonrası Jose Mourinho, dünyanın en fazla kazanan beşinci hocası konumuna geldi.

Zirvede Simeone var

İngiliz basınında Daily Maily'nin haberine göre; En çok maaş alan teknik direktör Atletico Madrid'den Diego Simeone oldu. İspanyol ekibi Simeone'ye yıllık 30 milyon euro ödüyor.

Guardiola ikinci sırada

Listenin ikinci sırasındaki isim ise Pep Guardiola... Manchester City'i çalıştıran tecrübeli hocanın senelik kazancı 20 milyon euro.

Üçüncü ve dördüncü sıradaki isimler...

Üçüncü sırada Suudi ekibi Al Ettifaq'ın başında bulunan Steven Gerrard var. İngiliz teknik adam, 15.2 milyon euro kazanıyor.

Listenin dördüncü sırasında ise Mikel Arteta var. Şu anda Arsenal'den 9 milyon euro maaş alan Arteta, kulübüyle yapacağı yeni sözleşmenin ardından yıllık 18 milyon euro maaş alacak.