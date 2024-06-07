PTT’den kargo ücretlerine yüzde 40 zam

PTT, Şubat ayındaki yüzde 55'lik zammın ardından, kargo ücretlerine yüzde 40'a varan bir zam daha yaptı.

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PTT'nin 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildiği ve o dönemde 641 milyon lira kâr ettiği ancak TVF'ye devredildikten sonra ise her yıl zarar ettiği belirtildi.

PTT, Şubat ayında yapılan yüzde 55’lik zammın ardından şimdi de yüzde 40’a varan bir zam daha yaptı.

Öte yandan PTT 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmişti. TVF’ye devredildiğinde 641 milyon lira kâr eden PTT, TVF’ye devredildikten sonra, her yıl zarar etti.

2018-2022 yılları arasındaki 5 yılda toplam zararı 2,5 milyar TL’yi bulan PTT’nin milyonlarca lira faiz ödediği de ifade edilmişti.