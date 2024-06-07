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Polis ekipleri motosikletliyi affetmedi: 45 bin 837 lira ceza kesildi

Polis ekipleri motosikletliyi affetmedi: 45 bin 837 lira ceza kesildi

Kastamonu'da sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 45 bin 837 lira idari para cezası uygulandı.

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Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile yapılan trafik denetimi sırasında, Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir motosikletin plakası polisin dikkatini çekti.

Kastamonu'da kullanılmayan harf grubundan plaka taşıyan motosiklet, trafik ekiplerince takibe alındı.

Saraçlar Mahallesi İbni Neccar Sokak'ta durdurulan motosikletin sürücüsüne sahte plaka kullanmak suçundan 32 bin 170 lira, ehliyetsiz motorlu araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, kask takmadığı için de 690 lira olmak üzere toplam 45 bin 837 lira idari para cezası verildi.

Sürücü hakkında ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

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