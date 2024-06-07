CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanacak! Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti...
CHP Parti Meclisi (PM), 10 Haziran Pazartesi toplanacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaret değerlendirilecek.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, CHP PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.
PM'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaret ve güncel siyasi gelişmeler değerlendirilecek.