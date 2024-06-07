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Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!

Merkez Bankası'dan yeni faiz adımı geldi. Buna göre TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdiği bildirildi.

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Merkez Bankası haftanın son işlem gününde dikkat çeken faiz adımı attı. Buna göre yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranı 25 baz puan indirildi.

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye çekildi.

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