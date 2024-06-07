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FLO, Babalar Günü için birçok hediye alternatifi sunuyor

FLO, Babalar Günü için birçok hediye alternatifi sunuyor

FLO, Babalar Günü'nde hediye arayışında olanlar için trend ayakkabı modellerinin yanı sıra kemer, çanta, cüzdan gibi aksesuarlarıyla öne çıkıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın son trendlerini modern ve güçlü dokunuşlarla koleksiyonuna taşıyan FLO, casual, klasik, spor gibi farklı tarzdaki babalara hitap edecek ayakkabıları ile Babalar Günü için hediye alternatifleri sunuyor.

Siyah, beyaz, gri, taba, haki ve bej renklerinin hakimiyetinde olan koleksiyonda yer alan klasik ayakkabı modelleri, keten pantolon, gömlek, ceket ve daha birçok kombinin eşlikçisi olacak.

Sneakerdan vazgeçemeyen babaları sevindirecek modeller ise hafta sonu yürüyüşleri, doğa sporları, günlük hayat ve daha birçok alanda dikkatleri adımlara çekecek.

FLO'nun, birbirinden kullanışlı kemer ve cüzdan modelleri de Babalar Günü'nde hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Hem sportif hem de klasik modeller; siyah, kahverengi ve gri renkleri ve trend stilleri ile müşterileri bekliyor.

flo
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