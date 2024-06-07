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MediaMarkt Trabzon'da magaza açtı çalışan sayısında sene sonu hedefi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MediaMarkt Trabzon'da magaza açtı çalışan sayısında sene sonu hedefi belli oldu

MediaMarkt, Trabzon Cevahir AVM'deki mağazasını kapatıp "Look&Feel" konseptiyle yenileyerek, Forum Trabzon AVM'de hizmete açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, satış alanı 1488 metrekare olan yeni mağazada 14'ü kadın, 19'u erkek çalışan olmak üzere toplam 33 kişi istihdam edilecek.

Mağazayı 6-7 Haziran'da ziyaret edecek tüketiciler, açılışa özel kampanyadan faydalanabilecek. Kampanyada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ev aletlerinden akıllı saatlere birçok ürün ziyaretçilerle buluşacak.

Kampanya kapsamında Apple Watch SE 2023 akıllı saat 8 bin 461 liradan, Lenovo IP1 Dizüstü Bilgisayar 12 bin 961 liradan, Apple AirPods 2. Nesil kablosuz kulak içi kulaklık 3 bin 661 liradan, Samsung Galaxy S23 FE akıllı telefon 21 bin 361 liradan, DeLonghi Magnifica EVO tam otomatik kahve makinesi 16 bin 961 liradan, Apple iPad 10. Nesil 64 GB Tablet 13 bin 961 liradan satışa sunulacak.

Açıklamada açılış törenindeki konuşmasına yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticis (CEO) Hulusi Acar, geçen yıl MediaMarktSaturn Grubu'nun Almanya'dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduklarını belirterek, "Yeni mağazalar açmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz; çünkü Türkiye'de kazandığımızı yine Türkiye'ye yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl yüzde 13'lük bir artışla istihdam ettikleri kişi sayısının 3 bin 648 olduğunu aktaran Acar, "2024 başından itibaren bugüne kadar ise istihdamı yüzde 4 artırdık ve sene sonuna kadar yine yüzde 10 artışla çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

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