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Lucas Torreira'dan milli takım tepkisi

Lucas Torreira'dan milli takım tepkisi

Uruguay Milli Takımı'ndan davet alamayan Lucas Torreira tepki gösterdi. Bu durumu kabullenemeyen yıldız oyuncu, Uruguay teknik direktörüne isyan etti.

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Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmedi.  Ülkesinde bir radyo programına katılan Torreira, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım. Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Torreira geçtiğimiz sezon 47 maça çıkıp 839 dakika sahada kalmıştı.

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