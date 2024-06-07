İsrail Başbakanı Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek. Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi bazı isimler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla Netanyahu'nun konuşmasını boykot edeceklerini açıkladı.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek.

Kongre liderleri tarafından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, "İsrail'i temsil etme ayrıcalığına sahip olduğu için çok duygulandığını... bizi yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşımızla ilgili gerçeği sunacağını" söyledi.

Her ikisi de Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, başbakanı davet ettikleri mektuplarında Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirerek "İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede adil ve kalıcı bir barış tesis etme vizyonunu paylaşacağını" umduklarını belirttiler.

Netanyahu'nun ziyareti ABD ile ilişkilerin, özellikle de ABD'nin önde gelen Demokratları arasında gerginleştiği bir döneme denk geliyor.

Kasım ayında yeniden seçilmek için yarışan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i Gazze'deki savaşını sınırlandırmaya ikna etmek için daha fazlasını yapması konusunda partisinin sol kanadından gelen siyasi baskı altında.

Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi bazı isimler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etmek amacıyla Netanyahu'nun konuşmasını boykot edeceklerini açıkladılar.

Biden kısa bir süre önce yönetiminin Gazze'deki çatışmaların altı hafta süreyle durdurulmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşması için bastırdığını kamuoyuna duyurmuştu.

Netanyahu ABD Kongresi'nde en son 2015 yılında, her iki meclis de Cumhuriyetçilerin kontrolündeyken konuşmuştu. O zamanki Başkan Barack Obama'yı, Tahran'ın nükleer programını kısıtlamak için ABD'nin müttefikleri ve İran ile bir anlaşma yaptığı için eleştirmişti.