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Hande Fırat'tan Meral Akşener kulisi: Benim duyduğum...

Hande Fırat'tan Meral Akşener kulisi: Benim duyduğum...

Gazeteci Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Meral Akşener ile ilgili kulis aktardı. Fırat, "Ankara’da Cinnah Caddesi’nde bir ofis kurarak, çalışmalarını oradan sürdürmeyi planlıyor" dedi.

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Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Görüşmenin içeriğinin açıklanmaması spekülasyonlara yol açtı.

Görüşmeyi değerlendiren Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Akşener'in yol haritasına ilişkin çarpıcı bir duyum paylaştı.

Akşener'in uzun bir süredir Erdoğan ve Bahçeli ile sorunlu diyaloglarının bittiğine dikkat çeken Fırat, her iki liderin Akşener’in partinin başında kalmasını istediğini hatırlattı.

"Anayasa yapım sürecinde Akşener’i de sahnede görmek kimseye sürpriz olmasın"

Akşener'in partisine de kırgın olduğunu savunan Fırat, "Milli birlik gerektiren konularda, sistemin eksiklerinin giderilmesinde, anayasa yapım sürecinde Akşener’i de sahnede görmek kimseye sürpriz olmasın. Benim duyduğum, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mustafa Kemal Mahallesi’nde tuttuğu ofis gibi Akşener de Ankara’da Cinnah Caddesi’nde bir ofis kurarak, çalışmalarını oradan sürdürmeyi planlıyor. Önümüzdeki günler neler getirecek göreceğiz." ifadelerine yer verdi. 

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