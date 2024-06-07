İsrail, Gazze'deki UNRWA'ya ait okulu ABD yapımı bombalarla vurmuş

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı silahları kullandığı bildirildi.

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Amerikan CNN televizyonu, İsrail ordusunun Gazze'deki okula düzenlediği saldırıya ilişkin görüntüler üzerinden yaptığı analizi yayımladı.

Buna göre, İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda ABD yapımı en az 2 adet GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığı kaydedildi.

Geçen hafta İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırısında da ABD yapımı bombaların kullanıldığı bildirilmiş, ABD yönetimi ise bunu teyit edemeyeceğini belirtmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.