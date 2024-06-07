Akşener-Erdoğan görüşmesi! Koray Aydın'dan sert tepki açıklama istedi

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşme İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ı kızdırdı. İYİ Parti'nin iktidara karşı baş kaldırı hareketi olduğunu söyleyen Aydın, "iktidarla verilecek uzlaşma ve yumuşama fotoğrafları asla kabul görmeyecektir" dedi, Akşener'i görüşmenin içeriğini açıklamaya davet etti.

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31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı bırakan Meral Akşener, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüştü. Görüşmeni içeriğine dair çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Sürpriz görüşmenin yankıları sürerken İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımla Akşener’i görüşmenin içeriğini açıklamaya davet etti.

Koray Aydın, görüşmenin içeriğinin açıklanmamasının "iktidarla anlaşma algısının kabulü" anlamına geleceğini savundu. İşte Aydın'ın yazılı açıklaması:

"Uzlaşma ve yumuşama fotoğrafları asla kabul görmeyecektir"

"İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin üzerinden bir gün geçti. Ne Sayın Akşener ne de Sayın Erdoğan görüşmenin konusu ve içeriğine dair bir açıklama yapmadı. Kamuoyu, görüşme yapılacağını ilk kez İYİ Parti kaynaklarından değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuru ile öğrendi.

Yeni seçilmiş olan Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na bir "hayırlı olsun" ziyareti dahi yapılmamışken, Sayın Akşener’in ziyaretini “İYİ Parti Eski Genel Başkanı” sıfatıyla yapması İYİ Parti kurumsal kimliğini görüşmenin doğrudan tarafı yapmıştır. Çünkü Sayın Meral Akşener, İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı olmasının ötesinde halen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve dolayısıyla İYİ Parti üyesidir. Konuyla ilgili tek açıklama, Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu’nun görüşmeden saatler sonra katıldığı bir televizyon programında konunun sorulması üzerine yaptığı kısa değerlendirme oldu.

Sürece hızlı adapte olan bazı partililerimizin "bu görüşme İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratmaz" mealindeki söylemlerinin aksine, içeriği ile ilgili en kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır.

Şayet görüşme içeriği hiç bir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise “Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma” algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır.

Görüşmenin Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde olması da ayrıca düşündürücüdür. En önemli kuruluş amaçlarından birisi AK Parti iktidarının antidemokratik, rantçı, milleti fakirleştiren ve devletin içini boşaltan siyasetine karşı durmak ve tek adam düzenine karşı çıkmak olan İYİ Parti’nin tabanı, bu görüşmeyi asla tasvip etmeyecektir.

Ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, açlığa ve sefalete mahkum edilenlerin hakkını ve hukukunu savunmak için AK Parti iktidarına karşı asil bir başkaldırı hareketi olan İYİ Parti’nin mensuplarının gözünde ve gönlünde, iktidarla verilecek uzlaşma ve yumuşama fotoğrafları asla kabul görmeyecektir. Bu bağlamda Sayın Akşener’i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum.

Dervişoğlu: Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün akşam katıldığı bir televizyon programında Akşener'in Erdoğan ile görüşme sonrası kendisini aradığını ve görüşmeninin içeriğine dair bilgilendirdiğini söylemişti. Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler yapmış insanların bu ziyaretleri karşılıklı olarak yapmaları kadar doğal bir şey yok. Zannediyorum, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel meselelerle alakalı olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Sayın Genel Başkanımız (Akşener), ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Genel olarak Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde bulundular. Onun dışında 'özel' diye tanımlanabilecek herhangi bir açıklama yapmadılar."