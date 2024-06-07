Sivillerin sığındığı okulu bombalayan İsrail'e ABD'den çağrı: Şeffaf olun!

ABD, Gazze'nin orta kesimlerinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerle dolu BM okuluna düzenlenen ve en az 35 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısı konusunda İsrail'in tamamen "şeffaf" olması gerektiğini söyledi.

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Bölgedeki gazeteciler BBC'ye bir savaş uçağının Nusayrat mülteci kampındaki okulun üst katındaki sınıflara iki füze fırlattığını söyledi.

İsrail Ordusu ise, okuldaki "Hamas karargahına hassas bir saldırı" düzenlediklerini belirtti. Hamas yönetimindeki Hükümet Medya Ofisi ise bu iddiayı reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in öldürdüğünü iddia ettiği Hamas militanlarının kimliklerin kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi. İsrail hava saldırılarında hedef alınan militanların kimliklerini sık sık açıklıyor, ancak ABD bu tür çağrıları nadiren yapıyor.

Miller ayrıca "İsrail hükümeti bu saldırıyla ilgili, ölenlerin adları da dahil daha fazla bilgi vereceğini söyledi. Bu bilgiyi kamuoyuna açıklarken tamamen şeffaf olmalarını bekliyoruz" dedi.