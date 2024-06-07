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Akaryakıtta çiftte indirim tabelalar peş peşe böyle değişti! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıtta çiftte indirim tabelalar peş peşe böyle değişti! İşte güncel fiyatlar

Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarının 4 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim zam var mı?’ sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Araç sürücülerini ilgilendiren haber. Akaryakıtta tabela değişti. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim geldi.

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Milyonlarca araç sürücülerinin merakla beklediği son dakika haberi geldi. Akaryakıtta peş peşe indirim geldi. Benzin ve motorine indirim tabelalara yansıdı. Bugünden geçerli olan yeni tarifede benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulandı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dolar kurundaki geri çekilmelerden akaryakıt fiyatları da etkilendi. Dün de 1,08 liralık LPG indirimi tabelaya yansımıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI


Benzin fiyatı: 40,05 TL
Motorin fiyatı: 39,13 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 41,13 TL
Motorin fiyatı: 40,20 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 41,42 TL
Motorin fiyatı: 40,52 TL

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