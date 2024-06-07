İsrail ordusu resmen duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a karşı saldırı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Gordin, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı her türlü mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

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İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a karşı saldırı için genel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin haberine göre, Gordin, Hizbullah ile 2006'da yaşanan savaşın 18. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Hizbullah'a karşı hazır olduklarını ve kuzey sınırında "düşmanın güçlü bir orduyla karşılaşacağını" söyleyen Gordin, "İsrail ordusu kuzeyde saldırı için geçen hafta genel hazırlıklarını tamamladı." dedi. Sahadaki asker ve komutanların eğitimli ve kararlı olduklarını öne süren Gordin, Hizbullah'a karşı olası her mücadelenin üstesinden geleceklerini iddia etti.

"Bir an bile durmayacağız"

Lübnan'daki Hizbullah'a sert darbeler indirdiklerini söyleyen Gordin, sözlerini "Bir an bile durmayacağız. Görev tamamlanıncaya kadar güç ve zeka kullanarak savaşmaya devam edeceğiz. Görev de kuzeye güvenlik getirmektir. İsrail ordusu, geride kalan 8 ay boyunca her gün ve her gece Hizbullah'ın silahlı unsurlarına karşı savaştı." diyerek sürdürdü.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.